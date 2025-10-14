Civitavecchia, intervento dei vigili del fuoco al Cimitero Monumentale

Gli uomini della Bonifazi hanno messo in sicurezza una cappella gentilizia

Intervento tecnico, questa mattina, per i Vigili del fuoco di Civitavecchia. Alle ore 10 sono stati chiamati al cimitero vecchio, via Aurelia, per la messa in sicurezza di una cappella gentilizia. Arrivati sul posto, gli uomini della Bonifazi hanno subito svolto una verifica visiva del manufatto. Viste le particolari condizioni di vetusta e ammaloramento, si è deciso di interdire, tramite transennamento, il passaggio pedonale, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Sul posto presenti anche i dirigenti di CSP. Non si è registrato nessun ferito.