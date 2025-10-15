Santa Marinella, proseguono i lavori per la nuova pista ciclopedonale in via delle Colonie

Proseguono a spron battuto i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclopedonale in via delle Colonie, un’altra opera strategicamente chiave progettata dall’Amministrazione per migliorar tessuto e sviluppo della circolazione e proiettar ulteriormente Santa Marinella nel futuro.

Proseguono in estensione i lavori partiti dalla rotonda per Poggio Bellavista che oggi descrivono un tracciato giunto già all’altezza della scuola media Carducci; per il completamento già stabilite le prossime mosse necessarie, quali spostamento della Casina dell’Acqua così come quello della colonnina di ricarica Waypole sita nel parcheggio antistante Palazzetto dello Sport. Operazioni che saranno realizzate nelle prossime settimane per il definitivo sviluppo su tutta via delle Colonie.

Già, sport. Parola chiave anche per descrivere un’opera che offrirà un percorso alternativo e parallelo alla viabilità carrabile e che sarà costellato di aree di sosta dove far attività sportiva e fisica all’aria aperta. Un percorso dunque estremamente salutare, qual miglior modo per collegare al resto del tessuto urbano la stessa città dello Sport ed i suoi gioielli, in via delle Colonie.

Una ciclopedonale che coinvolgerà, sfrutterà e valorizzerà anche in forma sportiva il progetto del nuovo ponte Valdambrini, con un percorso che permetterà ai santamarinellesi di raggiungere in maniera sicura, salutare ed al contempo panoramica le attrazioni del Porticciolo turistico.