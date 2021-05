Share Pin 4 Condivisioni

“Perché non andiamo ad abitare a Ladispoli visto che siamo rimasti indietro nel tempo”?

Cerveteri, la Lega contro l’arretratezza dei servizi in città –

“Certo che Cerveteri e tutta l’amministrazione comunale dovrebbe vergognarsi” scrive il Coordinamento Lega – Salvini Premier di Cerveteri.

“Se muore qualcuno la salma va a Ladispoli perché non abbiamo posto”, sottolineano in un comunicato.

“Se ti devi vaccinare si va a Ladispoli perché hanno aperto il centro vaccinazioni presso il circolo anziani ed è bellissimo – dice Claudio Sciommeri –. Io mi sono prenotato ed anche mia moglie dove faranno solo Pfizer”.

“Se ti serve la farmacia notturna devi andare a Ladispoli. Insomma perché non andiamo ad abitare a Ladispoli visto che siamo rimasti indietro nel tempo? Cerveteri merita di più”.

“La Giunta Pascucci, si dia da fare perché lavoriamo qui, viviamo qui. Cerveteri non è progredita in nulla in due mandati, retti da questo Sindaco”, concludono.