1° Maggio, i Sindacati contro la fine del blocco licenziamenti

Tutti e tre i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil si sono lanciati in dichiarazioni contro la fine del blocco, il precariato e sull’uso del Pnrr

“Vaccinare e non licenziare”, ha dichiarato Maurizio Landini, in vista della scadenza del blocco dei licenziamenti prevista per giugno.

“Basta lavoro precario – ha aggiunto il Segretario Generale della Cgil –, il lavoro deve essere dignitoso e permettere di vivere dignitosamente”.

Luigi Sbarra, Segretario della Cisl, chiede la proroga del blocco dei licenziamenti almeno fino a fine anno.

“Non possiamo perdere altro lavoro”, dice, oltre al milione di posti persi negli ultimi 14 mesi.

“Il Pnrr non è della politica, ma è di tutti. Bisogna fare scelte su lavoro, fisco, donne, giovani e Mezzogiorno”, ha concluso invece il Segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri.