Gli alunni della scuola hanno partecipato alla mobilità virtuale del progetto Defems

Si è conclusa la mobilità del progetto DEFEMS organizzata dalla Lituania che ha visto coinvolte le classi prime della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto.

Il focus del progetto , coordinato dalla Turchia, è lo sviluppo delle competenze in alcune discipline didattiche, inglese, matematica e scienze, attraverso l’uso delle risorse digitali.

Cerveteri: la didattica a distanza non ferma l’Erasmus al Giovanni Cena

Dopo aver approfondito temi relativi alla matematica e all’inglese durante le mobilità svolte in Italia e in Romania, è stato il turno della Lituania con lezioni, esperimenti, laboratori di scienze. Con grande soddisfazione gli alunni dell’I.C. Cena hanno mostrato di essere all’altezza della situazione soprattutto quando, il primo giorno di accoglienza, hanno presentato in lingua inglese l’Istituto e la città di Cerveteri.

Nei giorni successivi hanno avuto modo di collaborare con i referenti stranieri per approfondire diversi argomenti come ecosostenibilità ambientale e “Piano B” sui cambiamenti climatici; hanno partecipato a un laboratorio proposto dall’Università Vytautas Magnus sul riciclo dei fondi di caffè, giocato insieme a un quiz a squadre miste con domande su cultura generale, scienze, geografia della Lituania. U

Nei prossimi giorni, i gruppi di lavoro dei diversi paesi realizzeranno, sempre in modalità collaborativa, un ebook dove potranno sviluppare le loro idee sul riciclo e sul rispetto dell’ambiente. L’auspicio per i nostri giovani è che queste attività possano renderli futuri cittadini consapevoli e responsabili.

