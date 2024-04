Cerveteri, la Consulta degli Agricoltori arriva in Consiglio comunale

L’approvazione è presente all’ordine del giorno della massima assise, fissata per il prossimo martedì 9 aprile

“Nel prossimo Consiglio comunale porteremo all’approvazione dell’Aula un atto sul quale abbiamo lavorato molto nelle ultime settimane. Nelle scorse settimane, mi sono recata personalmente presso il presidio permanente degli Agricoltori di Torre in Pietra, per ascoltare le richieste e conoscere le difficoltà che sta attraversando il mondo agricolo, un settore fondamentale nell’economia italiana e ancor di più nel nostro territorio. Presi un impegno: ovvero quello di dare vita alla prima Consulta cittadina dell’Agricoltura, uno strumento di confronto, di dialogo, di proposta e di dibattito sulle problematiche di questo settore così importante per ognuno di noi ed in particolar modo per tantissimi lavoratori e lavoratrici. Martedì 9 aprile, il Regolamento della Consulta è uno dei punti all’Ordine del Giorno, che spero non appena sarà operativo sarà importante luogo di crescita e di contatto diretto tra le Istituzioni e i lavoratori del settore agricolo”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

“Nei giorni scorsi – aggiunge – insieme all’Assessore all’Agricoltura del nostro Comune Riccardo Ferri ho convocato gli agricoltori del presidio in Sala Giunta, per un primo tavolo tecnico propedeutico alla nascita della Consulta, un organo aperto a tutti gli interessati che crediamo possa rappresentare la base per dare vita ad un percorso condiviso e costruttivo tra agricoltori e istituzioni. Come già ribadito loro in più occasioni, ci troveranno sempre al loro fianco per sostenere la loro battaglia, una battaglia non soltanto di Cerveteri o del territorio, ma di tutta Italia. Con l’occasione, ringrazio anche l’Assessore alla Sostenibilità Ambientale Francesca Appetiti, che sta lavorando alla predisposizione dell’albo degli agricoltori al quale sarà possibile iscriversi”.

