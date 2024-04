Laboratori didattici e mattinate a contatto con gli animali della fattoria: percorsi e incontri formativi per imparare a vivere la natura

“Bambini in fattoria”, il Sindaco Gubetti incontra Sara: animali in libertà a I Quattro Ricci

“Oggi ho conosciuto una meravigliosa realtà del nostro territorio. Nel mio ufficio, è venuta a trovarmi Sara Colizzi, istruttrice federale di equitazione, gestore di fattorie didattica, a capo dell’Associazione no profit “Bambini in Fattoria”, che all’interno della meravigliosa struttura “Villa I Quattro Ricci” a Borgo San Martino, da poco tempo ha dato vita ad una straordinaria attività dedicata ai bambini, al mondo della natura e degli animali. I piccoli che li andranno a trovare, vivranno un’esperienza unica, a stretto contatto con tantissimi animali, quali pecore, cavalli, conigli, caprette, pavoni, anatre, papere, galline e tanti altri: sotto la sapiente guida di Sara, che nel frattempo sta per acquisire l’abilitazione come Pet Therapy presso la Asl Roma 4, impareranno a stare a stretto contatto con gli animali e la natura. Non mancheranno inoltre laboratori didattici e momenti istruttivi ed inclusivi”. A dichiararlo è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti.

“Una realtà sana, basata sull’accoglienza, sull’inclusione e sul totale rispetto della natura e degli animali – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – tutti i loro animali infatti vivono in piena libertà, e molti di essi hanno anche delle storie importanti. Come ho avuto modo di apprendere da Sara, tanti di loro sono stati salvati dalla macellazione e ora sono pronti ad accogliere i più piccoli. Tra le attività, anche il “battesimo della sella”, con il giro sul pony per i più piccoli, la cura dell’orto e corsi su come fare la pasta fatta in casa con le uova delle galline della Fattoria di Sara. “Bambini in fattoria” è operativa tutti i giorni e Sara ha già in mente numerosi progetti per il futuro, in particolar modo per le scuole”.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.bambiniefattoria.it/ oppure chiamare il numero 3923421929. Per tutti gli utenti con disabilità, l’ingresso alla fattoria sarà gratuito.