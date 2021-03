Share Pin 3 Condivisioni

Cerveteri, Italia Viva: “Apriamo una primavera di idee e abbandoniamo le campagne di odio e violenza verbale” –

“Facciamo nostra la proposta di Renzi, esposta nell’Assemblea di Italia Viva in corso, di caratterizzare questo prossimo periodo come la Primavera delle Idee”, e di declinarla nella nostra realtà e nel nostro territorio. Cerveteri ha davanti a sè un anno prima delle prossime elezioni. Utilizziamo questo periodo per parlare della visione che abbiamo del futuro della nostra cittadina, di azioni concrete da realizzare, di idee. Ci impegneremo per creare un percorso, di condividere iniziative e di progettare una nuova Cerveteri, con un’immagine nuova e moderna. Maurizio Falconi, Consigliere comunale di Italia Viva afferma: “Non ci ha mai appassionato parlare di persone e di aggregazione e di alchimie politiche. Non ci attrae neppure la politica dell’odio e della violenza verbale che ci ha visto oggetto in questo ultimo periodo. Ci interessa trovare idee e condivisioni. Vogliamo far parte di un processo che riunisca quei cittadini che ritengono che questa amministrazione sia stata un fallimento nella risoluzione dei problemi di Cerveteri per trovare, insieme, idee e strade condivise. Per dirla con le parole di Renzi vogliamo “ aprirci ed entrare in sintonia con l’ascolto del Paese” e per farlo continueremo il lavoro svolto fino ad ora dal nostro circolo di Italia Viva di Cerveteri condiviso con i cittadini tramite i numerosi comunicati stampa che via via sono stati veicolati per mezzo della stampa locale. Ma vogliamo aprirci, conclude Falconi, sempre di più ai nostri concittadini. Nella sede di Via Sant’Angelo 37, nel centro di Cerveteri, continueremo ad effettuare discussioni e incontri, appena le regole lo consentiranno, per trarre supporti e stimoli. Vogliamo parlare di infrastrutture, di giovani, di ambiente, di sociale, del turismo come volano di sviluppo”. Non abbiamo paura di andare controcorrente proponendo idee innovative, vogliamo invece contribuire a creare uno sforzo propulsivo per lo sviluppo della nostra Cerveteri.”

Lo rende noto in un comunicato il consigliere comunale di Cerveteri di Italia Viva Maurizio Falconi