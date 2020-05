Condividi Pin 14 Condivisioni

A renderlo noto è l’Assessora Elena Gubetti

Cerveteri, ingressi contingentati e mascherine: da lunedì 4 maggio torna a pieno regime il Trasporto Pubblico-



Torna a pieno regime il servizio di trasporto pubblico locale del Comune di Cerveteri. Dopo le restrizioni attuate nella prima fase di contenimento epidemiologico del COVID-19, a partire da lunedì 4 maggio il servizio di trasporto sarà rimodulato ripristinando le corse e le linee esistenti prima del lock-down.

Avverrà tutto in maniera graduale, con ingressi contingentati e con l’utilizzo di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale quali mascherine e guanti, per tutelare sia l’utenza che il personale alla guida dei mezzi.

A renderlo noto è Elena Gubetti, Assessora alla Mobilità Urbana del Comune di Cerveteri.

“Eccezion fatta per i collegamenti con le scuole e con la Necropoli Etrusca della Banditaccia, ancora chiuse come previsto dal DPCM, il servizio ripartirà regolarmente – ha detto l’Assessora Elena Gubetti – ma con alcune importanti e fondamentali regole di comportamento: obbligatorio a bordo l’utilizzo delle mascherine, possibilità di sedersi solamente nei posti consentiti in maniera tale da mantenere il distanziamento dagli altri passeggeri. Sarà inoltre vietata la vendita di biglietti a bordo e l’avvicinarsi al conducente per chiedere informazioni”.

“Oltre a questi accorgimenti piccoli ma importanti – prosegue l’Assessora Gubetti – mi sento di fare un appello a tutta la cittadinanza. Non utilizzate il trasporto pubblico se siete influenzati, se avete febbre, tosse o raffreddore. Ne vale la salute di tutti, di chi sta lavorando e di tutte le persone che sono a bordo. Si raccomanda infine di igienizzare le mani quanto più possibile e di evitare quanto più possibile di sovraffollare i mezzi”.

“Colgo l’occasione – conclude l’Assessora Gubetti – per fare un ringraziamento particolare al dirigente Arch. Marco di Stefano, all’architetto Daniela Petrone, Dipendente dell’Ufficio Mobilità e Trasporti del Comune di Cerveteri e al Consigliere Comunale delegato Andrea Mundula che anche in questi giorni di festa hanno lavorato affinché tutto fosse pronto per lunedì 4 maggio. Inoltre un sincero ringraziamento a tutti i dipendenti di Seatour che mentre metà della popolazione mondiale è bloccata a casa per contenere la diffusione del coronavirus, hanno continuato ad andare al lavoro, mettendo a rischio la propria salute per garantire la continuità dei servizi”.

Sul sito www.comune.cerveteri.rm.it è possibile consultare tutte le informazioni sul servizio di trasporto pubblico locale.