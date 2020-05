Condividi Pin 49 Condivisioni

Don Gianni: “Lo immaginiamo seduto a mensa nel mistero del Cielo”

Mario figura storica dei senza dimora di Ladispoli muore per Covid19-

E’ morto a causa del Covid-19, Mario, figura storica dei senza fissa dimora di Ladispoli.

Don Gianni ha voluto rendergli omaggio attraverso un ultimo e toccante messaggio sulla pagina social della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù.

“Questo contagio” -inizia Don Gianni- “Prende il respiro, non fa vivere. E tocca prima quelli che stanno ai margini.”

“Alla periferia della vita” Mario c’era sempre stato, con i suoi deficit e la scelta di stare per strada per essere libero dal mondo che non l’aveva accolto.”

“È morto nei giorni scorsi per covid 19 una figura storica dei senza fissa dimora di Ladispoli, già ospite più volte dello Stato e pure della parrocchia di Palo. “

“Non era schiavo, ma si sentiva solo e forse per questo aveva trovato nella comunità cristiana quell’eco che rispondeva alla sua domanda. “

“Aveva piantato la sua tenda nel giardino della chiesa, che è proprio questo, tenda del convegno. “

“Coltivava l’orto e scriveva poesie d’amore,” -conclude- “Camminava tanto e domandava passaggi a tutti.”

“S’era riscattato dalla sua dipendenza, s’era fatto prossimo ad altri che erano come lui era stato”.

“Ora lo immaginiamo seduto a mensa nel mistero del Cielo, dove c’è un posto anche per lui, forse per la prima volta primo lui che era ultimo”.