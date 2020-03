Condividi Pin 0 Condivisioni

Ferita una ragazza. Purtroppo non è la prima volta che in quella zona si verificano sinistri causati dall’imprudenza degli automobilisti

Cerveteri, incidente su via Fontana Morella

Paura questa mattina in via Fontana Morella, a Cerveteri, all’altezza della Chiesa.

Ancora una volta quel tratto di strada si è rivelato pericoloso per gli automobilisti e in particolare per i pedoni a causa della velocità con la quale spesso lo si percorre.

A farne le spese una giovane, investita da un’auto in transito.

Non è, purtroppo, la prima volta che si verificano incidenti in quella zona tanto che i residenti da tempo invocano l’installazione di dissuasori in terra per obbligare gli automobilisti a rallentare.