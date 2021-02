Cerveteri: incidente all’uscita dell’autostrada A12

Share Pin 21 Condivisioni

Carambola nei pressi dell’incrocio dell’autostrada A 12 Roma – Civitavecchia, sulla Settevene Palo a Cerveteri.

A quanto pare tre veicoli (due auto e un furgone) sarebbero andati a scontrarsi proprio all’imbocco dell’autostrada.

Ripercussioni sul traffico sulla Settevene Palo da e per la città etrusca.

Molto probabilmente uno dei tre veicoli coinvolti non ha dato la precedenza agli altri.

Un problema legato alla sicurezza, quello dell’incrocio sulla Settevene Palo che conduce all’autostrada da e per la Capitale, ancora non risolto.

Molte volte proprio nella zona è stata invocata la realizzazione di una rotatoria che possa meglio gestire e coordinare il traffico in entrata e in uscita dall’autostrada così da evitare situazioni come quella che si è verificata questa mattina. (segue)

