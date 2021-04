Share Pin 2 Condivisioni

I Vigili del Fuoco di Cerveteri, di ritorno da un altro intervento si sono imbattuti nelle fiamme e le hanno prontamente spente

Cerveteri, incendio a bordo strada in Via del Sasso –

Nel tardo pomeriggio di oggi, un incendio a bordo strada, di quelli che spesso si incrociano man mano che arriva la bella stagione, è stato tempestivamente spento dai Vigili del Fuoco di Cerveteri.

Gli uomini del Distaccamento cittadino erano di ritorno da un altro intervento quando lungo Via del Sasso a Cerveteri, all’altezza del 3 km, si sono imbattuti in sterpaglie e rifiuti in fiamme.

Le cause dell’incendio sono ancora da accertare: dieci metri a bordo strada sono rimasti comunque distrutti dalle fiamme.

I Vigili del Fuoco sono riusciti a spegnerle prima che l’incendio si propagasse ai terreni limitrofi o che il fumo creare danno alla circolazione stradale.

In questo periodo dell’anno è importante tenere i fondi agricoli maggiormente puliti proprio per evitare situazioni simili.