Cerveteri in volo, la carica di Scotti: “I Tifosi sono il nostro dodicesimo uomo”

Quindici punti in classifica, sette risultati utili di fila: il cammino del Cerveteri Calcio, ad oggi, è più che convincente e sta superando ogni più rosea aspettativa. E sugli spalti, il pubblico non può che applaudire una squadra che regala bel gioco, anima e cuore ogni domenica.

I tifosi ci credono, sognano una salvezza senza patemi d’animo, e per il Direttore Sportivo Luca Scotti sono l’elemento fondamentale della formazione di mister Ferretti.”I nostri tifosi sono il nostro dodicesimo uomo in campo, non ci sentiamo mai soli,” dichiara Scotti, orgoglioso. “Cerveteri è una piazza importante; ai tempi della C2 faceva lo stadio pieno, a testimonianza della grande passione che anima questa città verso la sua squadra di calcio.”

Il Ritorno della Passione allo Stadio

Sebbene il calcio sia cambiato, Scotti nota un fermento entusiasmante: “Nelle ultime domeniche, stiamo vedendo molti giovani che si stanno riavvicinando allo stadio, portando sciarpe, bandiere e tanto calore. È un piacere vederli. Ogni domenica, a fine gara, i giocatori si recano sotto il settore: è un gesto doveroso da parte loro ringraziare la tifoseria per il supporto.”

Il Cerveteri di quest’anno, oltre che per i risultati, piace per la sua mentalità. “Abbiamo una squadra che fa divertire, gioca e piace,” assicura il diesse.

Un Progetto di Famiglia

Il successo della squadra non è solo merito del campo, ma anche della coesione societaria. Scotti sottolinea con forza l’armonia che regna tra dirigenza e staff tecnico.”Per me, stare a Cerveteri è motivo di orgoglio. La famiglia Lupi mi ha accolto splendidamente; con il Direttore Gnazi e il tecnico Ferretti c’è un rapporto di stima basato sulla chiarezza, il ‘pane al pane, vino al vino’. Se oggi siamo in questa posizione è perché andiamo tutti nella stessa direzione e siamo una vera, grande famiglia.”

Prossima Sfida: Tre Punti con il Fonte Meravigliosa

Il cammino vincente prosegue, e l’obiettivo è non fermarsi. E domenica prossima, sempre tra le mura amiche, scende in campo il Fonte Meravigliosa. Per il Cerveteri e i suoi tifosi, l’obiettivo è chiaro: conquistare altri tre preziosi punti.