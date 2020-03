Condividi Pin 5 Condivisioni

L’amministrazione valuterà se scivolo e altalena possono essere riparati

Cerveteri, in settimana la rimozione dei giochi dal giardino della scuola di Ceri –

Cerveteri, in settimana la rimozione dei giochi dal giardino della scuola di Ceri

Entro la settimana i giochi della scuola dell’infanzia di Ceri saranno rimossi dal giardino.

Lo scivolo e l’altalena sono stati transennati nei giorni scorsi per evitare che i bambini vi si facessero del male.

Nonostante però la segnalazione del pericolo, e data l’età dei piccoli usufruitori del giardino, i pericoli potevano comunque essere dietro l’angolo.

Ora dopo la segnalazione inoltrata dalla scuola al Comune, nei prossimi giorni i giochi saranno rimossi restituendo, almeno per il momento, il giardino agli alunni della scuola dell’infanzia.

Cerveteri, in settimana la rimozione dei giochi dal giardino della scuola di Ceri

I tecnici comunali valuteranno, nel frattempo le condizioni di “salute” dello scivolo e dell’altalena per verificare se c’è la possibilità di ripararli, proprio come spiegato dall’assessore all’Ambiente Elena Gubetti.

Qualora dunque il problema fosse “circoscritto” alla sostituzione di qualche elemento dei due giochi del giardino, in poco tempo la scuola e dunque i bambini potrebbero riaverli.

Se invece il problema dovesse risultare più grave, l’amministrazione comunale dovrà provvedere alla loro completa sostituzione, acquistandone di nuovi.

Ma in questo caso i tempi potrebbero allungarsi anche notevolmente.

Non è dunque detto che entro la fine dell’anno il giardino potrebbe tornare ad avere dei giochi. Il Comune per poter procedere dovrà infatti, sempre come spiegato dall’assessore Gubetti, andare a individuare le risorse necessarie per l’acquisto nei capitoli di bilancio e procedere, successivamente con l’indizione di una gara su Mepa.