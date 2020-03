Condividi Pin 31 Condivisioni

Cade impalcatura da un palazzo di 7 piani: nessun ferito

Sul posto i vigili del fuoco e il funzionario di guardia

Cade impalcatura da un palazzo di 7 piani: nessun ferito –

Paura questa notte in via Carlo Fadda 102.

Era l’1.15 quando i vigili del fuoco e il funzionario di guardia sono intervenuti per il crollo di una impalcatura sviluppata su di un palazzo di sette piani.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sono in corso indagini per stabilire le cause di quanto accaduto.