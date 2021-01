Share Pin 61 Condivisioni

Sul posto i vigili del fuoco della città etrusca

Cerveteri, in fiamme autolavaggio sulla Settevene Palo

Alle ore 05:30 circa i Vigili del Fuoco di Cerveteri sono intervenuti presso in via Settevene Palo per incendio autolavaggio.

I VVF intervenuti con due automezzi hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l’area. L’attività ha subìto ingenti danni, tuttavia i VVF hanno impedito alle fiamme di propagarsi ai negozi adiacenti. Sul posto anche i CC.

Nessun ferito.