Cerveteri, in consiglio comunale nasce il gruppo "Città Futura Anno Zero"

“Alla luce di questa nuova maggioranza e di questa nuova giunta i consiglieri comunali Federico Salamone, Luigi Geronzi, Laura Mundula e Alessio La Sorella comunicano di costituire questo nuovo gruppo consiliare chiamato “Città Futura Anno Zero”.

Ciò per confermare la nascita di un progetto politico nuovo in Città.

Si ribadisce, dunque, la presenza e l’impegno all’interno della coalizione di governo con uno spirito preciso che è quello che ha animato la nascita di questo nuovo movimento: garantire il rispetto degli obiettivi di mandato, contribuire fattivamente allo sviluppo della città rimanendo vigili.

II movimento nasce in un momento di crisi politica, mai condivisa, in quanto ha messo in discussione non solo una visione di sviluppo per Cerveteri, ma anche un insieme di valori ritenuti fondamentali. Proprio per questo, in Città Futura Anno Zero si sono ritrovate persone provenienti da diverse esperienze politiche, unite dalla volontà di dare un contributo concreto e coerente con i principi programmatici iniziali.

Oggi si annuncia con orgoglio che, in questo nuovo assetto di governo, l’esponente in Giunta di questo gruppo sarà Federica Battafarano, una figura di straordinaria rilevanza politica per Cerveteri, nonché la consigliera comunale più votata della storia della città. La sua esperienza e il suo impegno rappresentano una garanzia per il movimento e per tutti i cittadini.

Accanto a lei ci sarà Francesca Appetiti, alla quale si rivolgono i più sentiti ringraziamenti; Francesca ricoprirà il ruolo di Capo di Gabinetto. Già Assessore all’Ambiente e alla Salute, il suo lavoro ha sempre rappresentato un punto di riferimento per la tutela del territorio e il benessere della nostra comunità.

Dunque questo nuovo gruppo “Città Futura Anno Zero” diventa una forza politica riconosciuta e riconoscibile, capace di rappresentare un punto di riferimento per i cittadini e per tutti coloro che credono in una politica democratica, partecipata e orientata al bene comune.

Con questo spirito, con questa squadra e con una chiara direzione, è ribadito il nostro impegno per il futuro di Cerveteri. Il gruppo lavorerà con determinazione affinché lo sviluppo della città sia sempre guidato da valori condivisi, da trasparenza e da senso di responsabilità verso i cittadini.”

Firmato dai consiglieri comunali Federico Salamone, Laura Mundula, Luigi Geronzi e Alessio la Sorella e il movimento “Città Futura Anno Zero”.