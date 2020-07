Cerveteri, in arrivo Del Prete dall’Albalonga.

Condividi Pin 0 Condivisioni

Colpo importante per i verdeazzurri che assicurano un giovane di qualità e spessore

Il Cerveteri comincia a farsi sentire. Dopo il portiere Opara, la società ha messo a segno un colpo importante, il difensore dell’Albalonga Cristian Del Prete. Classe 2000 nella scorsa stagione ha vestito la maglia dei castellani in serie D, risultando uno dei migliori dei biancoazzurri. Del Prete, esterno di difesa, è stato convinto dai programmi societari ed è fiducioso di poter contribuire alla causa verdeazzurra . A centrocampo arriva De Santis dalla Corneto Tarquinia, centrocampista 22 enne che il diesse Gnazi ha ritenuto una pedina fondamentale per l’assetto centrale del campo. Per Pugliese dall’Aranova è quasi fatta, mentre mancano almeno un paio di attaccanti di categoria in avanti. Il presidente Iurato alle prese anche con il suo lavoro nel settore energetico è in contatto con l’allenatore Di Chiara sulle scelta da assumere. La squadra inizierà la preparazione dopo ferragosto, quasi sicuramente allo stadio Galli di Cerveteri. Si è parlato anche di una sede esterna, in Toscana, vicino il Monte Amiata. Un’ipotesie al vaglio della dirigenza.