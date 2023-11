Il sindaco: “Ottenuto un importante contributo regionale destinato ai Comuni dell’Etruria Meridionale”

Un contributo regionale di oltre 138mila euro. È quanto si è saputo aggiudicare il Comune di Cerveteri con il progetto “Fornitura di nuovi elementi di arredo urbano per l’area del Centro Storico”. Un finanziamento regionale, che rientra nell’ambito delle iniziative rivolte ai comuni dell’Etruria Meridionale. Un traguardo importante per l’Amministrazione comunale, che ha visto il lavoro congiunto tra Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, gli Assessori Matteo Luchetti e Francesca Appetiti, la Dirigente Ing. Manuela Lasio, e i funzionari dell’Ufficio SUAP del Comune di Cerveteri Federico Ciani, Fabrizio Sale e Patrizia Patania

Cerveteri: in arrivo 138mila euro per i nuovi arredi del Centro Storico

“Si tratta di un contributo straordinario, che premia il grande lavoro di progettazione portato avanti in questi mesi per dare una nuova immagine del nostro Centro Storico – ha detto Francesca Appetiti, Assessore alla Sostenibilità Ambientale del Comune di Cerveteri – con questi fondi, prevediamo di attuare interventi di restyling in tutto il Centro Storico e nelle aree limitrofe, dunque Piazza Risorgimento e tutta l’area interna alle mura, da Via Roma fino al Belvedere della Rocca Antica, passando per Piazza Santa Maria fino a Piazza Aldo Moro e Piazza dei Tarquini. Panchine nuove, fioriere e barriere parapedonali: insomma, tutto quanto possa servire per donare un volto fresco e moderno alla parte più attrattiva della nostra città”.

Commenta l’ottenimento dei fondi anche Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri, che dichiara: “Dopo aver ultimato i lavori di rifacimento di Piazza dei Tarquini, luogo di aggregazione per tantissime persone della nostra città, con questo finanziamento disponiamo ora delle risorse necessarie per proseguire nel progetto che abbiamo di rifacimento del Centro Storico di Cerveteri, in modo da renderlo sempre più vivibile e appetibile come luogo di ritrovo e svago. Attualmente, come in molti avranno notato, i lavori di Piazza dei Tarquini sono terminati e dunque è tornata nuovamente a disposizione della cittadinanza, ma mancano ancora degli arredi, di cui potremo appunto dotare proprio grazie a questo contributo. Il nostro impegno per Cerveteri, prosegue”.