Bucchi sul tpl: “L’ amministrazione del Sindaco Gubetti pur di non ammettere l’infelice e disorganizzata scelta si gira dall’altra parte”

“Cerveteri, il Governo locale sempre più distante dalle problematiche della cittadinanza. Infatti, nonostante le polemiche che da tempo “piovono” da più parti in merito al nuovo piano di trasporto pubblico che così come è stato disposto attualmente con capolinea spostato da Piazza Aldo Moro a Viale Manzoni, non risulta corrispondente alle esigenze degli utenti, tanto più la fermata istituita lungo i giardini pubblici, entrambe sotto il solo e senza apposite pensiline” scrive in un comunicato stampa il consigliere d’opposizione Luigino Bucchi.

Cerveteri, il Governo locale sempre più distante dalle problematiche della cittadinanza

“L’amministrazione del Sindaco Gubetti pur di non ammettere l’infelice e disorganizzata scelta e fare marcia indietro in attesa di rivedere il tutto con maggior attenzione e organizzazione, non vede e non sente ma si gira dall’altra parte. Siamo forse davanti ad un primo cittadino che peccando di “onnipotenza” nonostante i numerosi reclami, raccolte di firme ecc. non si accorge dei disagi che sta creando ai cittadini “plebei”? E il resto della sua maggioranza? Nessuno percepisce i disagi dell’utenza, in maggior parte anziani, persone fragili e giovani?” conclude nel comunicato l’esponente di Fratelli d’Italia.