Cerveteri, il consigliere Paolacci attacca la maggioranza “Il basket emigra per colpa di chi ci amministra”

Paolacci, ” Il basket emigra per colpa di chi ci amministra. In 12 anni hanno fatto proclami, senza riuscire a costruire nulla. Siamo l’unica città del comprensorio senza un palazzetto dello sport

Il basket di Cerveteri emigra a Ladispoli, a causa della mancanza di una struttura sportiva in grado di poter ospitare le gare di serie C Unica. Grande amarezza dei dirigenti, sconsolati del fatto che dopo anni di sacrifici sono costretti a veder giocare la squadra al Pala Sorbo di Ladispoli. ” A Cerveteri, è da oltre 20 anni che si promettono palestre, ma al netto dei fatti, le amministrazioni hanno costruito campetti per il dopo scuola – ha detto il consigliere comunale Paolacci – . E ‘ un vero peccato che la RIM , che è stata fatta con sacrifici , denaro e sudore, debba traslocare dalla sua città. L”amministrazione Pascucci e quella attuale, hanno fatto solo proclami, riducendo lo sport a brandelli. Esiste anche la questione del manto in sintetico dello stadio Enrico Galli, se non si interviene rischia di chiudere tra 2 anni. Questo – continua il consigliere – è quanto ci hanno regalato le amministrazioni di centro sinistra, che non sono riusciti a realizzare un impianto sportivo nell’arco di 12 anni di governo. Non hanno mai considerato un settore importante per la società e l’inclusione , essenziale per dare vita ai giovani e il loro futuro”