Cerveteri, il consigliere Magnani: “Abbiamo scelto di sostenere Anna Lisa Belardinelli”

“Chi mi conosce sa che la politica, per me, è sempre stata soprattutto impegno civico. Per migliorare la qualità della vita nel nostro territorio, per restituire valore e dignità alle persone, per contribuire a risolvere, un giorno dopo l’altro, i piccoli e grandi problemi quotidiani che i cittadini mi sottopongono. Per far crescere lo sport, per tutelare il valore storico, turistico e ambientale di Cerveteri”.

Parole del consigliere comunale Alessandro Magnani.

“In questi due anni in Consiglio comunale ho lavorato in squadra con un gruppo di persone che credono fermamente nel coinvolgimento personale e nella partecipazione come unica strada per cambiare le cose. Sono stati anni intensi, durante i quali abbiamo sollevato l’attenzione su questioni importanti e abbiamo fatto del nostro meglio per svolgere il ruolo di controllo di un consigliere sull’operato dell’amministrazione. Noi vogliamo continuare ad esserci per i cittadini, percorrendo la strada dell’impegno civico libero dai partiti. Quindi abbiamo fatto una scelta. Abbiamo scelto di sostenere Anna Lisa Belardinelli, per l’intesa su molti temi importanti, che sono stati oggetto di scelte e atti condivisi in Consiglio comunale e che sono confluiti nel programma elettorale della coalizione civica Insieme per Cerveteri”.

“Abbiamo scelto – conclude – di continuare a lottare contro l’arroganza dei partiti che impongono le loro decisioni e la loro linea nei territori. Abbiamo scelto di costruire una realtà civica per Cerveteri, anche con la lista Civicamente alle prossime elezioni del 12 giugno. Abbiamo scelto di esserci ancora per continuare, con la forza che vorrete darci, le nostre battaglie. Le promesse le lasciamo agli altri, noi vogliamo combattere in prima linea e dare risposte”.