Cerveteri, Il 27 giugno presso l’Istituto Salvo D’Acquisto il Comitato dei genitori ha organizzato un mercatino di libri scolastici usati

di Giovanni Zucconi

Il caro libri è sempre stato uno dei più grandi problemi delle famiglie che hanno figli che ancora frequentano le scuole di ogni ordine, o le università

Per questo, da sempre, sono fioriti mercatini di libri scolastici usati. Dove gli studenti, ma soprattutto le famiglie, possono trovare le edizioni dei libri, in buone condizioni, che possono andare bene per frequentare il prossimo anno scolastico.

Per venire incontro a questa problematica, e per evitare che questa ricerca di testi scolastici usati richieda di spostarsi in altre città, il Comitato dei genitori dell’Istituto Comprensivo“Salvo d’Acquisto” di Cerveteri ha organizzato un mercatino. E lo ha organizzato proprio all’interno del plesso centrale dell’istituto. Che si trova in via Settevene Palo, 33 a Cerveteri.

Il mercatino, che sarà aperto a tutti i genitori, si svolgerà il giorno 27 giugno prossimo, dalle ore 16.30 alle 18.00. E vi si potranno vendere e acquistare i libri usati sia per la Scuola Secondaria Inferiore, che per quella Superiore.

Per saperne di più, abbiamo intervistato la signora Maria Meduri, del Comitato dei genitori della Salvo D’Acquisto di Cerveteri, che ringraziamo per la sua disponibilità.

È la prima volta che si svolge una manifestazione del genere nella Salvo D’Acquisto?

“Si, è la prima volta”

Quale tipo di partecipazione vi aspettate?

“Speriamo tanta”

Il caro libri è un tema sicuramente fortemente sentito dai genitori

“Sicuramente è un tema molto sentito. E abbiamo pensato a questa iniziativa perché quando escono le liste inizia il tam tam dei messaggi per la ricerca di libri, e ci piaceva questa volta, passata anche l’emergenza covid, di organizzare un evento che portasse anche le famiglie a conoscersi. Insomma, riattivare un po’ quella cerchia di conoscenze che in questi anni abbiamo un po’ dimenticato.

Molti di noi vanno anche sul lungotevere Oberdan alla ricerca.Se potessimo evitarci questa strada sarebbe molto bello. Abbiamo anche pensato di coinvolgere la scuola secondaria superiore,perché molti di terza media si trovano davanti ad una realtà nuova, e questa potrebbe sempre essere un’occasione di scambio.”

È un evento senza scopo di lucro, vero? Si punta anche al baratto o al regalo?

“Come in tutte le vendite di libri scolastici, questi verranno venduti al 50% del prezzo di copertina.Poi sarà data al libero arbitrio anche la possibilità di regalarli o altro. Non abbiamo fissato delle regole, ma siamo sicuri che tutto si svolgerà come nelle classiche vendite dell’usato.”

Domanda importante: La scuola, i professori, vi stanno aiutando per evitare che i libri non vengano cambiati troppo spesso nel tempo?

“Ci stiamo lavorando.”