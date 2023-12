Cerveteri, il 26 dicembre apertura straordinaria della Tomba delle Cinque Sedie

Nella piazza etrusca, il regista e attore Agostino De Angelis si esibirà nella performance: “Il Solstizio d’inverno alle Cinque Sedie”

Abbiamo recentemente pubblicato un’intervista al Maestro Agostino De Angelis, attore e regista di Cerveteri. Abbiamo raccontato come sia richiesto per organizzare, e mettere in scena, spettacoli nei più importanti siti archeologici d’Italia. Abbiamo raccontato che Agostino De Angelis è anche un pioniere e un innovatore nella messa in scena. Perché non è solo un grande regista e attore, ma ha anche creato lo standard riconosciuto per l’uso delle aree archeologiche negli spettacoli in Italia.

Ne riparliamo oggi per raccontare anche quanto sia amante di questo territorio, e quanto possa essere generoso con le associazioni che vi operano a tutela delle aree archeologiche.

Qualche settimana fa, in occasione di una visita guidata alla Tomba delle Cinque Sedie, ha fatto visita all’importante area archeologica. Dove ha incontrato i volontari della Sezione di Cerveteri-Ladispoli-Tarquinia del Gruppo Archeologico Romano, che gli hanno condiviso la loro difficoltà a reperire i fondi per fare delle necessarie opere di manutenzione sulla Tomba delle Cinque Sedie.

Detto fatto… Ha promesso di aiutarli rappresentando una sua performance proprio nello splendido scenario dell’area archeologica della Tomba delle Cinque Sedie. E ha anticipato il titolo della sua rappresentazione: “Il Solstizio d’Inverno alle Cinque Sedie”.

E la promessa è stata mantenuta. Martedì 26 dicembre, alle ore 11:00, ci sarà un’apertura straordinaria della Tomba delle Cinque Sedie, dove i visitatori saranno accompagnati dai volontari del GAR per scoprire le particolarità, e la storia di questa tomba unica nel suo genere.

Ma, soprattutto, potranno assistere, nella piazza etrusca, ad una performance del Maestro Agostino De Angelis. Che, come sempre, sarà sicuramente memorabile. È una giornata festiva, un po’ particolare, ma anche l’evento è straordinario e merita sicuramente di essere visto.

L’ingresso e la performance sono gratuiti. Chi vorrà contribuire ai lavori di manutenzione dell’area, potrà donare un’offerta libera.

È necessario prenotare, per facilitare l’organizzazione dell’evento, al numero 351 7411409

L’appuntamento è al parcheggio prima del viale alberato che porta alla Necropoli della Banditaccia