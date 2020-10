Share Pin 4 Condivisioni

Saranno chiusi dalle 7.30 alle 15.00. Lavori a cura della Multiservizi Caerite

Cerveteri, il 15 e 16 la disinfestazione dei dog park

La Multiservizi Caerite comunica che i Dog Park di viale Campo di Mare e via Fiesole a Cerenova saranno chiusi dalle ore 7.30 di giovedì 15 ottobre poiché dovranno essere sottoposti al secondo trattamento annuale di disinfestazione contro organismi parassiti e patogeni come zanzare, pulci e zecche.

Il prodotto utilizzato dal personale addetto della Multiservizi Caerite è innocuo per persone e animali domestici ma la chiusura è finalizzata, insieme al taglio erba e alla pulizia, ad ottimizzare il risultato dell’intervento. In caso di pioggia l’intervento verrà rinviato. La riapertura delle aree è prevista per la mattina di sabato 17.

