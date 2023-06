Appuntamento ore 17:30

Cerveteri, il 1° luglio a Palazzo Ruspoli evento di chiusura del primo ciclo del progetto CirKULA.r® –

Sabato 1° luglio 2023, alle ore 17.30, presso Palazzo Ruspoli, a Cerveteri, si terrà l’evento di chiusura del primo ciclo del progetto CirKULA.r®, un esperimento dall’alto valore sociale ed antropologico. Dopo il saluto del Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, inizieremo l’incontro tra i partecipanti e un parterre di personaggi di spicco del mondo Accademico e della Cultura:

Elena Battaglini, Designer socioterritoriale della Fondazione Di Vittorio e Docente nel Corso di Dottorato “Architettura,Città e paesaggio “ dell’Università Roma Tre

Claudia Della Ceca, Pedagogista Forense e Psicologa Clinica

Guido Freddi, Antropologo Culturale, Regista e Sherpa dell’Himalaya

Federico Trobia, Psichiatra Dirigente Medico ASL RM5 , Perito c/o Il Tribunale Penale e Civile

di Roma, Docente c/o Università di Roma “Sapienza” nel Master in Criminologia Clinica

Psicologia Giuridica e Psichiatria Forense

Il progetto CirKULA.r®, che nasce da un’idea di Roberto Della Ceca, studioso di antropologia culturale, e Project Manager, prende ispirazione dall’antica pratica rituale del KULA RING nelle isole Trobriand del Pacifico del Sud e mette di fronte alla modernità digitalizzata e al distanziamento cibernetico una sfida: quella di ritrovare il valore materico della reciprocità.

Una collana “feticcio” diventa lo scrigno depositario di un collettivo psichico in cui emozioni, creatività, desiderio, passione prendono la forma dello scambio e della condivisione.

CirKULA.r® è un format pensato per mettere in atto esperienze didattico /educative, per ingaggiare sperimentazioni aggregative, per stimolare creatività. E’un rituale sociale ad alto potenziale creativo e culturale.

Tutto ruota intorno all’omonima collana realizzata dall’ artista Laura Buffa per ALTER EQUO, marchio di up-cycling delle plastiche pet di bottiglie restituite dal mare, raccolte dalle spiagge del litorale laziale e lavorate a caldo con uso di smalti. Il tema degli scarti e dei detriti plastici nei mari fa da perfetto complemento al progetto in un’ottica di recupero e circolarità della materia.

Per circa due mesi i protagonisti di questa avventura, che ha visto un’adesione sorprendente (oltre 20 persone), proprio come nel rituale KULA delle isole Trobriand, si sono scambiati la collana, e con essa tutto il portato di emozioni e suggestioni. Nell’essere passata di mano in mano, la collana è stata arricchita dai partecipanti di piccoli “doni di sé” sia reali (oggetti e ciondoli) che virtuali (la chiusura della collana è provvista di una chiavetta USB che consente di inserire anche contributi immateriali).

Il progetto è stato presentato nei 4 CirKULA.r Point individuati (“Onde di Carta” a Trevignano, Enoteca “La Vineria 1936” a la Storta, l’atelier “Anna Retico Design” a Trastevere, “Il Rifugio degli Elfi” a Cerveteri) che hanno aderito con entusiasmo e sono diventati luoghi di incontro e di scambio.

Sarà proprio durante l’evento del 1° luglio che la collana CirKULA.r verrà presentata nella sua veste finale ricca di gestualità emozionali e tutti insieme condivideremo le impressioni e riflessioni scaturite da questo rituale della post modernità che già nella sua edizione sperimentale, ha mostrato di essere prima vera testimonianza di “Palestra Emotiva”.

Credendo fortemente nel valore antropologico e culturale del format CirKULA.r®, auspichiamo che tale giornata possa avere il giusto riscontro e la piena visibilità

Con il Patrocinio del Comune di Cerveteri Assessorato alle Pari Opportunità, Cultura, Inclusione e Pubblica Istruzione.