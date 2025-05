Cerveteri, i tifosi credono nella salvezza

Con mister Ferretti sulla panchina, la promozione in Eccellenza e la salvezza a dieci anni di distanza: la città ora ci crede. Domenica tutti allo stadio!

Ora serve la carica dei tifosi per le prossime due gare. L’ultima di campionato, in programma domenica contro il Santa Marinella, potrebbe garantire ai Cervi, in caso di vittoria, non solo i tre punti, ma anche lo spareggio casalingo per mantenere la categoria. I verde azzurri sono pronti a dare battaglia nelle prossime sfide, con il Santa Marinella e poi una tra Longarina e Duepigreco per lo spareggio.

Con Ferretti in panchina, la squadra cerite ha cambiato volto: anche se mancano ancora le partite più decisive della stagione, si spera in un risultato positivo. La tifoseria, del resto, sembra più convinta che mai che la salvezza sia possibile.

Mister Ferretti, infatti, è stato finora il salvatore dei Cervi: nel 2012 ha portato per la prima volta il club in Eccellenza, compiendo un vero e proprio miracolo, e nel 2022 ha salvato la squadra dalla retrocessione in Promozione. E ora, non c’è due senza tre… almeno, questa è la speranza.