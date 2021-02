Share Pin 4 Condivisioni

“Il museo viene a scuola” è organizzato dai docenti Ingrid Jerebica e Rocco Ubaldo Dell’Aglio

Cerveteri, i ragazzi della secondaria della G. Cena visitano virtualmente Villa Farnesina

I ragazzi delle classi 2A, 2B, 3A,3B,3C della scuola Secondaria dell’ Istituto hanno ieri potuto virtualmente visitare la Villa Farnesina a Roma nell’ambito dell’iniziativa “Il museo viene a scuola“ organizzata dai docenti Ingrid Jerebica e Rocco Ubaldo Dell’Aglio .

Edificata ai primi del Cinquecento per volere di Agostino Chigi, ricco banchiere di origine senese, la Villa , di proprietà dell’Accademia Nazionale dei Lincei, è una delle più nobili e armoniose realizzazioni del Rinascimento italiano, un’opera in cui il progetto architettonico e la decorazione pittorica si fondono in un’unica, mirabile sintesi. Nella sobria articolazione volumetrica e spaziale della Villa, concepita dall’architetto Baldassarre Peruzzi, i ragazzi hanno potuto ammirare il ricco programma decorativo dell’interno, realizzato ad affresco da sommi maestri come Raffaello, Sebastiano del Piombo, Giovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma e lo stesso Peruzzi.

Dopo la visita i ragazzi hanno seguito on-line una interessante lezione del Prof. Antoni Sgamellotti, Professore Emerito di Chimica Inorganica dell’Università degli Studi di Perugia, socio dell’Accademia Nazionale dei Lincei,

Accademico d’onore dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, Dottore honoris causa dell’Universidad National de San Martín, UNSAM, Buenos Aires e Componente della Commissione lincea “Villa Farnesina”.