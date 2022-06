Cerveteri, Gubetti: “A I Terzi prima di noi mancava anche l’acqua potabile”

“Quando nel 2012 si è insediata la attuale Amministrazione i cittadini e le cittadine de I Terzi non avevano nemmeno l’acqua potabile. Da diversi anni nella Frazione vigeva un’ordinanza sindacale di non utilizzo dell’acqua, che di fatto privava le famiglie del borgo dell’utilizzo di un bene primario, vitale, come quello dell’acqua pubblica. Nessuno prima di noi, dell’Amministrazione Pascucci, si era mai occupato dell’approvvigionamento idrico de I Terzi e quando sono iniziati i lavori di Acea e Arsial per la realizzazione dell’acquedotto di Tragliatella, abbiamo chiesto e ottenuto di inserire in tale progetto la tratta per portare la rete idrica anche alla nostra frazione, garantendo l’alimentazione dei serbatoi “I Terzi” e “Spanora”. Impensabile che negli anni 2000 potesse esistere una zona a pochi kilometri da Roma senza acqua potabile, ma è questa la situazione che abbiamo trovato. Siamo ovviamente coscienti che c’è ancora molto da fare per questo territorio, un borgo meraviglioso immerso nella natura, che anche con i fondi del PNRR per la riqualificazione delle Frazioni siamo pronti a far ripartire”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, attuale Vicesindaca e Assessora alle Politiche Ambientali e candidata Sindaca di Cerveteri per la coalizione Esserci 3.0, a margine dell’incontro pubblico avuto ieri con la cittadinanza proprio nella piazza principale della Frazione.

“I Terzi, con le sue peculiarità territoriali, rappresenta un vero e proprio angolo di paradiso della nostra città – prosegue la candidata Sindaca Elena Gubetti – lavoreremo al miglioramento di tutte le infrastrutture logistiche e al potenziamento dei servizi del territorio, che merita attenzioni particolari ma che siamo già pronti a dare”.

“Conosco e conosciamo il territorio per cui ci stiamo candidando, cosa che certamente non può affermare il mio sfidante Gianni Moscherini, che probabilmente prima di questa campagna elettorale non aveva la benché minima idea di dove si trovasse Cerveteri e come si raggiungessero le nostre Frazioni – conclude la Gubetti – per questo, al ballottaggio di domenica 26 giugno, chiediamo ai nostri cittadini la fiducia e il sostegno per continuare a lavorare bene per il nostro territorio”.

Messaggio elettorale, committente elettorale Enzo Medaino