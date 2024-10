Cerveteri, gravi disagi nella scuola di Valcanneto: FDI presenta interrogazione al Sindaco Gubetti –

Cerveteri, presentata dai consiglieri del gruppo Fratelli di Italia; Luigino Bucchi, Niccolò Accardo e Salvatore Orsomando, un interrogazione al Sindaco Gubetti per sapere cosa ha impedito un tempestivo intervento per la riparazione dell’ascensore presso l’Istituto scolastico nella frazione di Valcanneto e cosa intende fare per risolvere il problema che non pochi disagi sta creando agli scolari con mobilità ridotta.

Infatti, secondo quanto denunciato da alcuni genitori con una e-mail indirizzata ai consiglieri comunali l’impianto in questione risulterebbe fuori servizio dal mese di maggio.

Numerosi inoltre, i solleciti caduti nel vuoto da parte di alcuni genitori per un tempestivo intervento.

Bucchi, Accardo e Orsomando chiedono come mai quella che dovrebbe essere una priorità assoluta dopo sei mesi dal guasto non è stata ancora risolta.