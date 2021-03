Share Pin 7 Condivisioni

Il consigliere Mundula: “Iniziativa dal forte valore di sensibilizzazione a tutela dell’ambiente”

Cerveteri: grande successo per la giornata di pulizia del bosco di Valcanneto

Cerveteri: grande successo per la giornata di pulizia del bosco di Valcanneto –

Successo per la giornata di pulizia al bosco di Valcanneto lo scorso sabato.

“E’ stata una mattinata dedicata al territorio”, ha commentato il consigliere Andrea Mundula.

“L’iniziativa promossa dal Comitato di Zona Valcanneto, Scuolambiente, Polisportiva Valcanneto, Salviamo il Paesaggio e BK Ambiente, ha visto la presenza oltre che dei volontari delle associazioni, anche di molti cittadini impegnati in una grande pulizia volontaria del Bosco di Valcanneto”, ha proseguito Mundula

“Questa iniziativa che si svolge oramai da tanti anni ad ogni inizio di primavera, che ha avuto solo un fermo lo scorso anno a causa del covid, ha un forte valore di sensibilizzazione a tutela dell’ambiente, per una risorsa unica nel nostro territorio”, ha proseguito il consigliere comunale etrusco che ha voluto ringraziare le associazioni per aver promosso l’iniziativa e la popolazione per avervi partecipato.

(torna a Baraondanews)