Mamma Marina: “Il 18 maggio saranno sei anni che Marco è morto. Spero di portargli il mazzo dei fiori definitivo della giustizia”

Omicidio Vannini, il 3 maggio si va in Cassazione

Tre maggio. E’ questa la data in cui si andrà ancora una volta in Cassazione per il caso relativo all’omicidio di Marco Vannini.

Dopo la sentenza dell’Appello bis che ha condannato Antonio Ciontoli a 14 anni per omicidio volontario con dolo eventuale e la sua famiglia, i due figli Federico e Martina e la moglie Maria Pezzillo a 9 anni per concorso anomalo in omicidio volontario, i legali della famiglia Ciontoli avevano presentato ricorso in Cassazione.

E ora la data del nuovo processo è stata fissata: 3 maggio 2021.

“Confido nella Cassazione – ha detto mamma Marina – Sono contenta che sia arrivato questo giorno”.

Mamma Marina ricorda inoltre un’altra data che ha segnato la sua vita e quella della sua famiglia: il 18 maggio. “Sono sei anni che lottiamo per ottenere giustizia”.

“Il 3 ci sarà la sentenza e il 18 spero di portare a Marco il mazzo di fiori definitivo della giustizia”.

