Cerveteri, gli iscritti della Aps CaereMare di Via Luni primi classificati alle finali regionali di ballo –

Uniti dal divertimento e dalla passione del ballo. Gli iscritti alla CaereMare Aps – Centro Anziani di Marina di Cerveteri hanno raggiunto un meritatissimo primo posto, nella giornata di domenica 6 aprile, alla finale del Campionato Regionale dell’ACSI – Associazione Centri Sportivi Italiani, tenutasi in Via Fosso del Dragoncello.

Gli iscritti, che in gara si sono cimentati nella sezione dei balli coreografici, capitanati dalla Presidente Cinzia Bigioni e diretti dalle Maestre Rosa e Lulù hanno infatti primeggiato nella categoria Over 50, portandosi a casa oltre che la vittoria la gioia e la soddisfazione di aver dimostrato quanto le prove e le attività che quotidianamente svolgono siano capaci di portare i propri frutti.

A complimentarsi con gli iscritti della Aps è Arianna Mensurati, Consigliera comunale di Cerveteri e da sempre attenta e sensibile alle tematiche della terza età, che dichiara: “Come prima cosa ci tengo a complimentarmi con gli iscritti alla Aps del Centro Anziani di Via Luni per il risultato raggiunto. La soddisfazione più grande però non è la vittoria in questo caso, ma la partecipazione attiva e la voglia di sentirsi sempre in movimento, sempre protagonisti. La gara era riservata agli over 50, ma ad aver partecipato sono uomini e donne che superano anche gli 80anni, chiara testimonianza di come l’età sia solamente un numero. A tutti loro, le congratulazioni per il risultato raggiunto ma soprattutto per l’impegno che ogni giorno mettono nelle loro attività associative e ricreative. Allo stesso modo, mi complimento con la Presidente Cinzia Bigioni e con le Maestre di ballo Rosa e Lulù che hanno guidato in questa manifestazione la nostra Aps. Buon ballo e buon divertimento a tutti voi!”.