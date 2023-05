Turismo sportivo: nel territorio cerite gli eventi equestri fanno riempire le strutture ricettive. Paolacci: ” E’ arrivato il momento che l’amministrazione investa in impianti sportivi. A Palidoro nascerà una piscina comunale, quando da noi?”

Nel week end scorso, nel territorio di Cerveteri e Ladispoli, abbiamo assistito a due eventi sportivi che hanno, inaspettatamente, riempito hotel, bb e agriturismi. Si comincia a capire che il turismo sportivo fa da traino alla destagionalizzazione . Il Palazzetto di Ladispoli, che ospita settimanalmente eventi con atleti da fuori regione, rappresenta un volano per l’economia della ricettività di cui ne beneficia il comprensorio. Per esempio, anche il centro ippico Equihome di Borgo San Martino, ha ospitato una gara con oltre 300 cavalieri e famiglie al seguito. Ciò significa che gli alloggi erano tutti al completo, anche fuori i confini comunali. ” Il turismo legato allo sport potrebbe avere dei riflessi molto positivi sull’economia locale – afferma il consigliere cerite Gianluca Paolacci. Noi abbiamo molti spazi per organizzare eventi rilevanti, il Pala Sorbo di Ladispoli e a Cerveteri il centro ippico Equihome sono due strutture importantissime, così come per l’atletica, il bike che catturano molti sportivi da ogni parte d’Italia Se siamo uniti e facciamo rete insieme: politica e operatori turistici , possiamo raccogliere dei buoni risultai in termini economici. Soprattutto se facciamo una considerazione, che quando si spostano le famiglie per seguire i figli non si guarda al portafogli. Ecco – continua Paolacci – dobbiamo cercare di fare sistema, di unire le forze ed esercitare il nostro ruolo da amministratori, raccogliendo le istanze degli imprenditori. Credo che con i collegamenti stradali agevoli, al centro di snodi intermodulari, il territorio con eventi sportivi non può che avere vantaggi economici”.

FUTURO IMPIATISTICA

” Non è possibile che in una città come Cerveteri, con quasi 40 mila abitanti, non ci sia una piscina comunale e un palazzetto dello sport. Le politiche per i giovani sono state disattese, ci vogliono investimenti strutturali, pianificati con imprenditori locali. A Palidoro in queste ore hanno posto la prima pietra per una piscina al coperto , noi siamo molto indietro rispetto ai comuni confinanti”