Cerveteri, Giuseppe Conzo presenta il romanzo “La forza di ricominciare”

18 Febbraio 2026





Modera l’incontro presso la libreria Mondadori Bookstore, Silvia Marongiu. Appuntamento sabato 28 alle ore 17.30

La cultura torna protagonista nel cuore di Cerveteri: Sabato 28 febbraio 2026, alle ore 17:30, la libreria Mondadori Bookstore (Largo Almunecar, 4) ospiterà la presentazione ufficiale di La forza di ricominciare, il romanzo autobiografico dello scrittore Giuseppe Conzo.

L’incontro rappresenta un’occasione preziosa per dialogare con l’autore e approfondire le tematiche di un’opera che, fin dal titolo, promette di toccare corde profonde. Attraverso una narrazione intensa, Conzo esplora la capacità umana di affrontare le avversità e di trovare, tra le macerie del passato, il coraggio di ricostruirsi e guardare al futuro.

Durante la presentazione, la moderatrice Silvia Marongiu guiderà l’autore in un dialogo con il pubblico sulla genesi del libro, sulle ispirazioni dietro i personaggi e sul messaggio di speranza che attraversa le pagine della sua opera.

Ad arricchire l’incontro ci sarà un momento di lettura a cura di Lilia Paoletti.

Al termine dell’incontro seguirà il consueto firmacopie.

DETTAGLI DELL’EVENTO

Data: Sabato 28 febbraio 2026

Orario: 17:30

Luogo: Mondadori Bookstore – Largo Almunecar, 4 – Cerveteri (RM)