Dopo il successo di Favolah, la giovane attrice residente a Valcanneto torna a teatro

La locandina

Cerveteri, Giulia Fagioli in scena ad Acilia con “Be More Chill” – Giulia Fagioli, giovane e bellissima performer di Cerveteri torna a calcare il sacro palcoscenico del teatro. Dopo il successo ottenuto con Favolah, l’artista classe 1993 sarà al Teatro Don Mario Torregrossa di Acilia con Be More Chill, musical di Broadway del 2015 ispirato dall’omonimo romanzo del 2004 di Ned Vizzini.

Un mix tra ironia, avventure giovanili, comicità, storie d’amore, un pizzico di follia ma anche uno sguardo profondo, attento, che solo l’arte del teatro può interpretare ai problemi più stringenti della società attuale, come il bullismo, il cyberbullismo e quell’utilizzo improprio delle nuove tecnologie che troppo spesso ci allontanano dalla realtà e dalla gioia delle piccole cose.

Giulia andrà in scena con i “Compagni di Scena”, realtà teatrale del litorale romano che unisce tanti giovani che come lei vivono e sognano il mondo della recitazione e il palcoscenico.

Al centro dello spettacolo, il giovane Jeremy, il classico adolescente imbranato con le ragazze con le quali alterna più sfortune che fortune. La sua vita cambia il giorno in cui un suo amico gli consiglia uno SQUIP, un supercomputer in pillola, illegale, costoso e ricercatissimo. Basta ingoiare la magica pillola e di colpo nel tuo cervello si attiva un consigliere eccezionale: la voce di Keanu Reeves ti suggerisce in ogni situazione come si comporterebbe un figo. Di colpo Jeremy si ritrova a partecipare ad ogni festino, tra alcool e stupefacenti, pieno di ragazze, amici e successo.

Giulia Fagioli

Un successo che continuerà a non avere però con Christine, il suo amore profondo, che non riuscirà a conquistare nemmeno durante il tradizionale party di Halloween.

Ed è proprio a questa festa che succede l’irreparabile: il primo ragazzo ad avere preso lo SQUIP, sembra essere impazzito e brucia la casa del party di Halloween. Qui, entra in scena la giovane Giulia, nel suo ruolo, cucitole davvero a pennello, della Gossip Girl, che attraverso il suo esercito di followers sarà pronta a spettegolare sui social tutto l’accaduto.

Come finirà la storia? Riuscirà Jeremy ad uscire da questa vera e propria dipendenza? Ma soprattutto riuscirà a conquistare il cuore della sua amata rimanendo se stesso?

Per scoprirlo, sarà sufficiente andare a teatro! Quattro gli appuntamenti in programma, il 7, 14 e 21 marzo alle ore 21:00 e il 15 marzo alle ore 18:00.

Presentato in accordo con la Concord Theatricals di New York, Be More Chill viene portato in scena dall’Associazione Compagni di Scena del Presidente Daniele Adriani. Come sempre, lo spettacolo sarà accompagnato da un ensemble strumentale guidato dalla direzione musicale del Maestro Daniele Alfieri che suonerà dal vivo, le coreografie di Jessica Galletti ed un cast di giovanissimi interpreti di età compresa tra il 16 ed i 25 anni che regaleranno tutta la loro energia ed il loro entusiasmo. La regia è firmata da Marco Mininno. Oltre a Giulia, protagonisti in scena gli attori Benjamin Bemporad, Andrea Di Persio, Elena Giuliano, Roberto Lai, Carmine Barbato e Alberto Ferretti. Lo spettacolo rientra nel progetto MIBACT “Scuola attiva la Cultura” promosso dal Liceo Labriola di Ostia.

Il Teatro Don Mario Torregrossa si trova ad Acilia in Via di Macchia Saponara, n. 106. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero: 3394970881