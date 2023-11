Cerveteri, giovedì la presentazione del saggio di Giorgio Franchetti “A Tavola con gli Etruschi”

Appuntamento per le ore 17.30 in piazza Santa Maria

Giovedì 30 novembre 2023 dalle ore 17:30 presso la SALA RUSPOLI, in Piazza Santa Maria a Cerveteri (RM), si terrà la presentazione del saggio “A TAVOLA CON GLI ETRUSCHI” di Giorgio Franchetti, in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Cerveteri “Nilde Iotti”.

Faremo un viaggio alla scoperta dei Rasenna attraverso il loro rapporto con il cibo”, insieme all’archeologo e divulgatore storico Giorgio Franchetti.

Il volume permette infatti di fare un viaggio nel passato per conoscere gli antichissimi Rasenna, osservandoli da un punto di vista inedito: quello del rapporto che ebbero con il cibo.

Cosa mangiavano gli Etruschi? Come cucinavano gli alimenti? Quanto possiamo affidarci alle opere di autori greci e romani per ricostruire, anche solo parzialmente, abitudini e vita quotidiana di un popolo che non ha lasciato alcuno scritto su questo argomento?

Per cercare di rispondere a queste e altre domande, l’autore ha messo a sistema le raffigurazioni dell’arte, specialmente quella pittorica funeraria, le fonti antiche che descrivono cibi e paesaggi, gli oggetti deposti nei corredi all’interno delle tombe e i reperti organici rinvenuti in contesti abitativi e funerari.

Il tutto per cercare di fare luce su un aspetto sconosciuto di questa antica civiltà e formulare delle ipotesi. Un viaggio davvero incredibile indietro nel tempo, per comprendere meccanismi sociali, antropologico-culturali e cultuali e riuscire a conoscere meglio questo affascinante e antichissimo popolo.

L’evento sarà introdotto dai saluti istituzionali del Comune di Cerveteri a cura dell’Assessore alla Cultura Federica Battafarano.

A seguire, l’intervento del direttore del Parco Archeologico di Tarquinia e Cerveteri, dott. Vincenzo Bellelli.

La presentazione sarà arricchita dalle performance dal vivo del gruppo dei musici antichi “Phonomachoi – Musica e danza dall’antichità”, con Gabriele Imperatori agli auloi (doppi flauti) e Francesca Rossetti alla lira e dalle danze “etrusche” realizzate dalla compagnia Lydia Turchi Dance Studio coreografate da Gea Stramacci.

Al termine della presentazione si terrà una degustazione di pietanze “all’etrusca” elaborate dall’abile archeocuoca Cristina Conte, che ha collaborato al volume nella parte riservata alle ricette, e una degustazione di vino invecchiato in anfora sotterrata a cura del viticoltore Francesco Mondini.

Grande suggestione sarà assicurata dalla presenza dei rievocatori storici in abiti etruschi dell’Associazione Antichi Popoli, di Firenze, che mostreranno una ricostruzione del gioco del “kottabos”.

Cerveteri, giovedì la presentazione del saggio di Giorgio Franchetti “A Tavola con gli Etruschi”

Giorgio Franchetti si è formato presso l’Università della Tuscia di Viterbo e presso l’Università Roma Tre, si è laureato con lode in Archeologia e Storia dell’Arte e poi si è specializzato con lode in Archeologia.

È membro della Society for the Promotion of Roman Studies (The Roman Society) di Londra e della Società Italiana di Storia della Medicina. Ha collaborato, negli ultimi 20 anni, a numerosi documentari per tv del settore storico come History Channel, National Geographic Channel e Discovery Channel e ha condotto una rubrica in otto puntate su Raitre all’interno del programma “Fattore ALFA”. È autore di altri libri a carattere storico per le Edizioni Efesto e ha pubblicato numerosi articoli su riviste del settore come BBC History, Hera, Ars Historiae e SPQRSPORT edita dall’Assessorato allo Sport di Romacapitale. È esperto di medicina antica, ha tenuto incontri, seminari e lectiones magistrales presso l’Università Roma Tre e l’Università di Salerno, e ogni anno tiene lezioni all’interno del corso di Storia della Medicina presso l’Università La Sapienza, Facoltà di Medicina e Psicologia. Oggi è anche curatore della collana saggi e della collana romanzi storici per le Edizioni Efesto, oltre a essere membro del Comitato Scientifico di Redazione.

Cristina Conte è una bravissima cuoca, inventrice degli anni ’80 della figura del “cuoco a casa”, ha partecipato a numerose trasmissioni tv, come Geo su Raitre e Cortesie per gli ospiti, e ha passato gli ultimi 15 anni a studiare e sperimentare la cucina antica.

Vi aspettiamo numerosi il 30 novembre a partire dalle ore 17:30 per staccare un biglietto per un viaggio nel tempo che ci condurrà a ritroso nei secoli, fino a sederci… A tavola con gli Etruschi.

GIOVEDI 30 NOVEMBRE dalle ore 17:30

SALA RUSPOLI

Piazza Santa Maria, snc – CERVETERI (RM)