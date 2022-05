Cerveteri: al Giovanni Cena tanti progetti all’insegna dell’arte

Quattro progetti, coordinati dalla docente Domelita Di Maggio, rivolti agli studenti e non, dai 5 ai 10 anni

L’arte è il mezzo per insegnare qualcosa di grande ai piccoli e di tirare fuori le loro emozioni. Ed è con questo obiettivo che la docente dell’istituto Giovanni Cena, Domelita Di Maggio, ha studiato e coordinato quattro progetti gratuiti rivolti ai bambini tra i 5 e i 10 anni, alunni e non della scuola. Artisticamente, Il mio teatro, Musica in gioco, Sport e movimento questi i temi dei progetti.

Creatività, armonia delle forme e del movimento, sviluppo delle capacità espressive, socializzazione, linguaggio sonoro, espressione delle emozioni, ascolto e rispetto degli altri, ricerca e scoperta, accompagnati da tanto colore, musica e coinvolgimento sono stati gli ingredienti fondamentali dei laboratori iniziati a dicembre e terminati in questi giorni con eventi come quello della Giornata dello sport o lo spettacolo teatrale Don Chisciotte.

Tutte iniziative che hanno fatto dell’istituto comprensivo di Cerveteri una scuola aperta, che mette al centro lo studente e che dà spazio alla ricerca, alla sperimentazione e all’innovazione didattica per garantire opportunità di successo formativo e di istruzione per tutti. Tutto grazie anche alla preparazione dei docenti che mettono passione e amore in quello che fanno per i ragazzi.

Per il progetto Artisticamente hanno partecipato i docenti: Rosella Piergentili, Francesca Lisini, Filomena Squillacioti, Flavia Buratti, Rossella Graziano.

Per Il mio teatro Concetta Galluso.

Per Musica in gioco: Marianna Nani, Michelina Saggese.

Per Sport e Movimento Livia Nardocci, Elena Lucarini.