Cerveteri, “giochi pericolosi” all’infanzia di Ceri

La situazione già segnalata all’amministrazione per restituire uno spazio sicuro ai bambini

Giardino off limits per i bambini della scuola dell’infanzia di Ceri.

Troppo pericoloso portare i piccini fuori all’aria aperta, per trascorrere in serenità e armonia qualche ora.

Soprattutto proprio in questi giorni che il sole tiepido della primavera inizia finalmente a riscaldare le mattinate.

Già dall’inizio dell’anno l’altalena presentava dei problemi tali da inibirne l’utilizzo ai più piccoli.

Ora, anche lo scivolo, l’ultimo gioco da esterno presente nello spazio verde di pertinenza della scuola, ha subito dei danni.

Il problema sarebbe un bullone che ha così staccato la salita allo scivolo dal resto della struttura, rendendone dunque pericoloso l’utilizzo.

Per cercare di segnalare il pericolo a dei bambini (la cui età massima è di 5 anni, e dunque sebbene abbastanza grandi per iniziare a capire, ancora troppo piccoli per avere la reale percezione del pericolo), le due strutture sono state contrassegnate con del nastro bianco e rosso.

La situazione a quanto pare sarebbe stata già segnalata all’amministrazione comunale chiedendo la rimozione dei due giochi divelti e potenzialmente pericolosi.

Purtroppo, la loro rimozione non prevede necessariamente una loro sostituzione con dei giochi nuovi.

Il giardino dunque potrebbe restare “spoglio” di svaghi per gli alunni di Ceri che si ritroverebbero così un’area verde a disposizione ma da utilizzare solo grazie a giochi suggeriti dalla loro fantasia.

Dall’altro lato, però, la domanda che molti genitori si pongono è: non sarebbe sufficiente solo riparare i danni ai giochi già esistenti così da permettere ai bambini di tornare ad utilizzarli in sicurezza?