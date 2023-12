Cerveteri, genitori anziani scappano da casa per il figlio violento

I due genitori sono stati minacciati, ricattati e assaliti dal figlio e in preda alla paura sono corsi via di casa

Una coppia di anziani sono stati costretti a fuggire di casa a causa del loro figlio violento. Come riportato dal Messaggero, i due genitori sono stati minacciati, ricattati e assaliti dal figlio, in preda alla paura sono corsi via di casa e si sono diretti dai Carabinieri di Cerveteri che hanno messo fine alla vicenda arrestando il figlio per maltrattamenti familiari.

Già in passato si erano verificati episodi per mano dell’uomo 30enne, che avevano allertato le forze dell’ordine ma non era mai arrivato a riversare una tale violenza sui propri genitori.