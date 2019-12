Cerveteri, Garbarino: “La maggioranza boccia emendamenti in favore di disabili e famiglie in difficoltà. Vergogna”

Condividi Pin 24 Condivisioni

Cerveteri, Garbarino: “La maggioranza boccia emendamenti

“Ho presentato 10 emendamenti. Ne sono stati ammessi in discussione solo 4 con parere favorevole tecnico e contabile da parte dei revisori dei conti.

Malgrado questi pareri favorevoli, la maggioranza ier ha votato contro tutti gli emendamenti. Sapete quanto chiedevo? 10 mila euro per le famiglie, 15 mila euro per le persone disabili e 5 mila euro per gli anziani”.

Così il consigliere del M5S di Cerveteri Saverio Garbarino che aggiunge:

“Spicci rispetto a un bilancio che muove milioni di euro! Ma non sono molti i soldi da poter spostare in quanto gran parte dei fondi sono vincolati. Eppure i consiglieri di maggioranza e il sindaco Pascucci, (astenuto Maracci), sono riusciti a bocciare queste proposte. Il concerto di Cristina D’Avena costerà 26 mila euro. L’albero di Natale 6 mila, i proiettori di luci 7 mila. E loro rifiutano di destinarne 15 mila ai disabili o 10 mila alle famiglie in difficoltà! Io fossi in loro non avrei il coraggio di guardare in faccia i miei concittadini! Una sola parola: vergogna!”.