Cerveteri, furto dello zaino con i medicinali salva vita: nuovo appello per ritrovarlo

La criminologa Corsaletti: “I furti potrebbero essere di tipo seriale”

“Ringrazio tutti per la condivisione del post di mia sorella in merito al furto subito ieri (qui: https://tinyurl.com/y49wtdvk) a danno di suo nipote relativo a uno zaino Nike contenente dispositivi e medicinali salva vita. Chiedo a tutti voi uno sforzo in più”.

A scriverlo è Linda Corsaletti.

“Da criminologa ho indagato sull’accaduto e scoperto che i furti potrebbero essere di tipo seriale e messi a segno da una mamma che utilizza i figli come esca. Ci sarebbero, oltre a mia sorella, altre vittime”.

“Qualora altre vittime – scrive la Corsaletti – si riconoscono in quanto accaduto al campo di basket accanto le scuole medie chiedo di darmi privatamente dettagli e descrizioni perché se combacianti possono servire alle autorità competenti ad individuare e fermare gli autori di questi furti. Nello zaino vi erano dispositivi e medicinali indispensabili alla salute di un bambino. Possibile che chi ha commesso il furto non fa nulla per far sì che almeno quelli vengano ritrovati in forma anonima? Chiunque abbia notizie può contattarmi privatamente, garantisco la massima riservatezza. Grazie a tutti”.