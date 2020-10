Share Pin 8 Condivisioni

L’incidente quasi davanti alla caserma dei vigili del fuoco di Cerenova

Incidente stradale poco fa su via Fontana Morella all’altezza della caserma dei vigili del fuoco di Cerenova.

Un’auto e un furgone utilizzato dai corrieri per le consegne, si sono venuti a scontrare per cause ancora in corso di accertamento.

Non sembrano essersi registrati feriti.