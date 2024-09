Cerveteri, Francesco De Santis primo ai campionati Italiani di società finale Oro under 23

Francesco De Santis primo ai campionati Italiani di società finale Oro under 23

Non c’è finale di stagione migliore di questo per suggellare un anno straordinario iniziato a gennaio con la prima convocazione al raduno nazionale di Formia under 20. Un viaggio lungo un anno che ha visto Francesco tra i protagonisti nei 400 juniores con un fantastico titolo italiano individuale under 20 e minimo per i mondiali di Lima.

Ieri a Rieti non c’è stata storia Francesco ha fatto il vuoto ( parole riportate sul portale FIDAL) tempo finale 48.09 .

Tra le protagoniste di questa finale Oro c’è Giulia Buccella ieri in gara tra le quattro staffettiste della 4 x 100 ottimo ottavo posto finale.