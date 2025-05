“Pace, ambiente, lavoro, sanità pubblica, diritti al centro dell’azione di un Pd protagonista della coalizione di centrosinistra”

E’ Fabio D’Annunzio, 38 anni, cerveterano, una lunga militanza nel PD, il nuovo Segretario del Circolo PD di Cerveteri ‘Davide Sassoli’. D’Annunzio è stato eletto al Congresso di Circolo che ha riunito ieri sera gli iscritti alla Sala Jolly di Cerveteri, sotto la presidenza di Enea Micucci. “Pace, ambiente, lavoro, sanità pubblica, diritti saranno al centro dell’azione di un PD protagonista nel territorio e nella coalizione di centrosinistra”, ha detto D’Annunzio che ha annunciato anche la partecipazione del PD di Cerveteri alla prossima manifestazione nazionale per Gaza, indetta da Pd, M5S e Avs per il 7 giugno a Roma.

Cerveteri: Fabio D’Annunzio nuovo Segretario Circolo PD Cerveteri ‘Davide Sassoli’

D’Annunzio ha ringraziato il segretario uscente, Giuseppe Zito, per il lavoro fin qui svolto, e il gruppo consiliare del PD con l’Assessore Alessandro Gnazi e il Vicesindaco Riccardo Ferri (presenti al Congresso), “che continueranno a essere un elemento importante per la politica del territorio, con il quale dobbiamo costruire un rapporto ancora più stringente”. “Vogliamo un PD disponibile al dialogo, ma non subordinato a nessuno -ha concluso D’Annunzio- lavorando da subito per arrivare preparati alla sfida elettorale del 2027, quella in cui i cittadini saranno chiamati a scegliere la nuova Amministrazione comunale”.

Al Congresso PD ha portato i suoi saluti anche il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, ringraziando il partito guidato da Elly Schlein “per l’appoggio politico ed umano dato a questa Giunta, un appoggio che non è mai venuto meno anche nei momenti più difficili”. “Col PD -ha continuato Gubetti- ci accomuna l’idea della politica come servizio e, per questo, sono certa che potremo affrontare al meglio il grande lavoro che ci aspetta nei prossimi due anni di mandato”. Anche Emiliano Minucci, della Direzione Nazionale del PD, ha sottolineato l’importanza del rapporto del territorio cerveterano con l’Area Vasta Metropolitana di Roma “Dopo 15 anni di paralisi della macchina pubblica della Capitale, -ha sottolineato- con Gualtieri Sindaco la macchina si è rimessa in moto e questo ci permette di costruire politiche efficaci anche per i territori dell’Area Vasta”.

Il Congresso ha anche votato la squadra che affiancherà D’Annunzio alla guida del Circolo ed eletto Linda Ferretti (Capogruppo Pd in consiglio comunale) come delegata al prossimo Congresso Provinciale a Roma.

Il Circolo Pd di Cerveteri ‘Davide Sassoli’