Cerveteri, Europee 2024. Falconi: “Italia Viva amareggiata ma più viva che mai”

Sulle elezioni europee ha soffiato un vento di destra anche se non così forte da stravolgere la guida politica dell’Unione stessa. Se infatti si sommano le forze popolari, socialiste, liberali e verdi si arriva a circa il 63% che consente ancora un governo “europeista”.

In Italia la vittoria della Meloni è stata controbilanciata da una buona affermazione del PD, che non ha avuto pudore nel candidare, nelle sue liste, personaggi di idee opposte in special modo sulla questione Ucraina. Potremmo parafrasare “assembla tutto e impera” senza prendere posizione come partito.

Il terzo polo è uscito sconfitto, pagando le bizze di un personaggio che ha voluto assecondare solo il suo ego senza minimamente analizzare le conseguenze politiche della sua scelta di andare da solo. La sconfitta del centro favorirà il bipolarismo, tanto agognato dalla comunicazione pubblica e privata. Complimenti a Carletto che ha distrutto un sogno che poteva concretizzarsi con l’elezione di 7 deputati. Vediamo se pagherà caro quello che ha combinato.

A Cerveteri ha votato il 42% degli aventi diritto che hanno preferito per il 39% Fratelli d’Italia, ben sopra la media nazionale, mentre ben sotto la media il PD con solo il 18% dei voti anche se hanno superato di circa 200 voti il risultato delle scorse comunali. Risultati in linea con l’andamento nazionale per Stati Uniti d’Europa con il 3,7% dei voti, che supera il partito di Calenda.

Come circolo di Italia Viva vogliamo ringraziare quanti ci sono stati vicino in questa campagna elettorale. Le 190 preferenze ottenute da Marietta Tidei rappresentano un punto da cui ripartire. Siamo più convinti che mai che esiste uno spazio al centro dell’agone politico per persone che, come noi, desiderano un’Europa forte e coesa, una politica riformista e contraria a tutte le forme populiste. Siamo semi, e continueremo a germogliare.

Maurizio Falconi

Presidente Italia Viva Cerveteri