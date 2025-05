Cerveteri, Etruria Scherma: Martina della Piana vicecampionessa Italiana

Una settimana fa si è chiusa la grandissima kermesse dei campioni italiani Under 14 che si sono svolti a Riccione dove l’Etruria scherma si è presentata con 6 atleti qualificati e ha confermato l’alta qualità della sua “piccola base”.

La nostra atleta Martina Della Piana si distingue fin dai gironi, vincendo 11 assalti su 12. Si posiziona al quarto posto nella classifica provvisoria.

Vince nettamente (10:2) la prima diretta eliminatoria per i 32. Non viene messa in difficoltà neanche da un’atleta siciliana nella diretta per i 16 e vince 10:4. Vince nettamente (10:2) anche la successiva ed entra nella finalissima degli 8.

Per il podio soffre un po’ contro un’atleta ariccina, ma alla fine Martina ha la meglio e vince 10:7.

Cerveteri, Etruria Scherma: Martina della Piana vicecampionessa Italiana 2025 nella sciabola femminile

Entrare nella sala delle semifinali e finali con un pubblico numeroso gioca sicuramente sull’emozione ma Martina riesce a rimanere ben concentrata e vince contro un’atleta trapanese 10:7.

L’assalto della finale è stato tanto desiderato quanto combattuto. Dopo un assalto equilibrato fino alla fine, si arriva al 9:9 e purtroppo la stoccata più importante viene assegnata all’avversaria.

Un’ottima gara, gestita molto bene, dove Martina si laurea Vicecampionessa Italiana nella sciabola femminile categoria bambine!

Rimane il rammarico dell’ultima stoccata e del titolo italiano sfiorato per un soffio.

Non è certamente la prima volta che l’Etruria scherma fa risultati così importanti ai Campionati Italiani U14: Campione Italiano nel 2015 (sciabola maschietti), Vicecampione Italiano nel 2018 (sciabola giovanissimi) e tre Bronzi ( 2016 – sciabola giovanissimi, 2021 – sciabola giovanissime, 2022 – sciabola ragazze).

Inoltre, non mancano tanti podi nelle gare nazionali, interregionali e regionali sia di fioretto che di sciabola.

Con un vivaio così piccolo non è assolutamente scontato competere e farsi valere in tutta Italia e non solo!

Venite a trovarci presso la palestra scolastica IC Giovanni Cena a Cerveteri! Tutto il mese di Giugno è GRATUITO !

Per info: 3383708126 / 3384784740 / Facebook / Instagram / [email protected]