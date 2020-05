Condividi Pin 11 Condivisioni

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Gubetti illustra le novità del servizio nei mesi di giugno, luglio e agosto

Cerveteri, Estate 2020: ”Trasporti, abbonamenti a 10 euro mensili e corse serali”

“L’Amministrazione comunale di Cerveteri attraverso l’Assessorato alla Mobilità Sostenibile promuove una campagna tesa ad incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici durante i mesi estivi attraverso una serie di iniziative ed agevolazioni.

“Il Trasporto Pubblico Locale vicino alle esigenze della cittadinanza. Una promozione speciale che l’Amministrazione comunale di Cerveteri insieme alla Seatour lanciano per i mesi estivi di giugno, luglio e agosto per incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici, per facilitare gli spostamenti verso il mare e le uscite serali, con nuove corse fino alle ore 23:00 che collegheranno Cerveteri Capoluogo, Ladispoli e la Frazione di Valcanneto”. Ad annunciare le novità è Elena Gubetti, Assessora ai Trasporti e alla Mobilità del Comune di Cerveteri.

“Molte le novità e i servizi speciali che verranno introdotti per il periodo estivo – ha illustrato Elena Gubetti, Assessora ai Trasporti del Comune di Cerveteri – la prima riguarda l’istituzione di un abbonamento speciale mensile, al costo di 10,00 euro, con un risparmio dunque di oltre il 50% sul prezzo abituale. Le altre novità riguardano l’implementazione delle corse da e verso il mare, che arrivano a 34 al giorno e l’istituzione di tre nuove corse serali, una alle 21:00, una alle 22:00 e una alle 23:00 tra Cerveteri, Ladispoli e Valcanneto. A seguito di un’analisi relativa le esigenze di spostamento all’interno dei Comuni di Cerveteri e Ladispoli infatti, è emersa la necessità di implementare ulteriormente il servizio di trasporto pubblico locale, anche al fine di permettere di raggiungere con maggiore facilità i centri urbani e le località centrali delle due città”.

“Si tratta di un servizio eccellente che conferma ancora una volta la professionalità e la grande disponibilità che la Seatour con il suo Amministratore Vito Ferri stanno dimostrando verso il nostro Comune – ha dichiarato l’Assessora Elena Gubetti – nei prossimi giorni saranno messi in vendita gli abbonamenti, che sono certa riscuoteranno un ampio consenso da parte di tutta la collettività. Ci tengo a ricordare infine, che come previsto dalla normativa, tutti i mezzi del Trasporto Pubblico Locale vengono tutti regolarmente sanificati. Si ricorda infine che per salire a bordo è obbligatorio l’utilizzo della mascherina protettiva ed è fondamentale attenersi alle regole di distanziamento sociale. A bordo dei mezzi, saranno contrassegnate le sedute sulle quali è possibile sedersi e sulle quali no, al fine di mantenere almeno un metro di distanza dagli altri passeggeri a bordo”.

“Questa iniziativa ha una duplice valenza – conclude l’Assessora Gubetti – sia economica che ambientale: abbonamenti a prezzi contenuti e allo stesso tempo meno macchine in circolazione”

Come sempre, tutte le informazioni sul servizio di trasporto pubblico locale sono disponibili su www.comune.cerveteri.rm.it