“Batulè” Il diritto di essere libere, nel prossimo appuntamento ideato da Agostino De Angelis

Sabato 21 giugno alle ore 18.45 presso la Tomba delle Cinque Sedie – area esterna della Necropoli della Banditaccia, verrà presentato il libro “Batulè” di Erika Rigamonti. Un nuovo appuntamento culturale ideato dall’attore – regista Agostino De Angelis con Desirèe Arlotta – Associazione ArchèoTheatron, in collaborazione con il GAR, sezione Cerveteri, Ladispoli, Tarquinia che ha in custodia il sito e promosso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale.

La giornalista Barbara Pignataro dialogherà con l’autrice Erika Rigamonti, con brani recitati dallo stesso De Angelis, con la partecipazione di Monia Marchi, Eleonora Pini, Riccardo Frontoni, Nerina Piras, Riccardo Dominici, Filippo Soracco e l’accompagnamento musicale dal vivo al violino di Giulia Indino e Alessandro Bacci, che condurranno lo spettatore in un viaggio nelle aree più povere del continente africano, dove Elena incontra Jasmine, una signora africana che tra mille difficoltà gestisce una piccola associazione umanitaria, offre cibo e alloggio a bambini abbandonati, donne ripudiate e sole, ragazze fuggite dai villaggi per sottrarsi alla legge dei matrimoni combinati.

Batulè (storpiatura di batourè che significa persona di pelle bianca in lingua dendi, parlata per lo più nel nord del Benin) rielabora fatti realmente accaduti in Africa occidentale nell’arco di dieci anni, raccontando dell’incontro tra due mondi lontani, spesso in conflitto, dove comunicare è difficile. Narra di culture e tradizioni diverse che, sullo sfondo di un Occidente apparentemente benevolo e di un’Africa eternamente bisognosa, si scontrano, senza mai comprendersi.

Vi si racconta anche della bellezza che questo incontro, così raro, riesce a creare. Attraverso venticinque racconti, l’autrice compone una narrazione unitaria per linguaggio, luoghi e personaggi, descrivendo un viaggio sia interiore che fisico nato dall’ incontro casuale di due donne che sebbene “figlie di due continenti così lontani hanno iniziato a predisporre sul telaio i fili da intrecciare: quelli dei momenti felici e delle disgrazie, del sudore e del sorriso, dello scontro e della comprensione”, nel caparbio tentativo di conquistare, per sé stesse e per tutte le altre, il diritto a essere libere.

Erika Rigamonti è autrice di romanzi e racconti brevi. Dal 2009 è la referente italiana dei progetti umanitari dell’associazione “Ensemble pour Grandir” (Benin – Africa Occidentale) e presidente dell’associazione di volontariato “Solidarietà Pace e Sviluppo”, a cui devolve i diritti d’autore dei suoi libri. Batulè è il suo ultimo lavoro ed il primo che rielabora fatti realmente accaduti in Africa nell’arco di dieci anni in Africa occidentale, Benin, paese dove opera la sua associazione umanitaria.

L’evento è inserito nel Progetto “Sulla Strada degli Etruschi” ideato da De Angelis con ArcheoTheatron, giunto alla V Edizione, che ha il patrocinio gratuito di Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale e Comune di Cerveteri.